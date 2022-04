Nikão deve ser a novidade do São Paulo para a estreia no Brasileirão

Tricolor Paulista estreia contra o Athletico Paranaense, no Morumbi, domingo, às 19h

Reprodução/ São Paulo FC Nikão pode estar na equipe titular do Tricolor Paulista



A vitória sobre o Ayacucho na estreia da Copa Sul-Americana não apagou o mau desempenho do time reserva do São Paulo. Por isso, os atletas que ficaram no CT da Barra Funda e treinaram, nesta sexta-feira,08, ratificaram a condição de titulares para a disputa da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, domingo, às 19h (horário de Brasília), no Morumbi, diante do Athletico-PR. Rogério Ceni, que desembarcou, nesta sexta-feira, em São Paulo, vindo de Lima, no Peru, só vai ter o sábado para orientar seus jogadores, mas o técnico está tranquilo com relação a parte física, afinal o grupo apenas treinou durante toda a semana. A única alteração na escalação da equipe que perdeu para o Palmeiras na final do Campeonato Paulista deverá ser a presença de Nikão na vaga de Nestor, machucado. Durante a disputa do Paulistão, Rogério já afirmara que a prioridade do clube nesta temporada é a conquista de uma vaga na Copa Libertadores via Brasileirão. No treinamento, o elenco participou de um coletivo contra uma equipe das categorias de base, além de trabalhos de finalização e posse de bola.

*Com informações do Estadão Conteúdo