Nikão e Talles voltam aos treinos e podem reforçar o São Paulo na Copa Sul-Americana

O Tricolor volta a campo nesta quinta-feira 7, quando enfrenta a Universidad Católica, pela rodada de volta das oitavas de final

Reprodução/ São Paulo FC Nikão durante treino físico no São Paulo



O São Paulo se reapresentou no CT da Barra Funda nesta quinta-feira, 5, dois dias depois de vencer o Atlético Goianiense, no Antônio Accioly, pelo Campeonato Brasileiro. De olho na rodada de volta das oitavas da Copa Sul-Americana, contra a Universidad Católica (Chile), o Tricolor contou com os retornos de Nikão e Talles Costa. O experiente atacante, um dos principais reforços do clube para a temporada, se livrou de dores no tornozelo esquerdo e vive a expectativa de voltar a jogar após 50 dias. Já o jovem meio-campista, recuperado de entorse no tornozelo direito, pode retomar depois de 40 dias. Depois de ganhar por 4 a 2, o time treinado por Rogério Ceni garante a classificação com até uma derrota pelo placar mínimo. Nas redes sociais, o São Paulo informou que a torcida está animada e já comprou 30 mil ingressos para o duelo decisivo, marcado para as 21h30 (de Brasília) desta quinta-feira, 7.