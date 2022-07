São Paulo escolhe Juliano Belletti como substituto de Alex para comandar o time sub-20

A ideia da diretoria são-paulina é fazer com que Belletti já participe de algumas atividades do dia a dia para assumir o posto em janeiro de 2023, com a disputa da Copinha

Divulgação/Barcelona Juliano Belletti será o próximo treinador sub-20 do São Paulo



O São Paulo escolheu Juliano Belletti como próximo treinador de seu time sub-20. O ex-lateral-direito, campeão do mundo com a seleção na Copa de 2002 e com passagem pelo Tricolor, será o substituto de Alex, que está no cargo desde abril de 2021 e deixará a equipe ao final da temporada – a ideia do ex-meia é dirigir um time profissional. A informação foi revelada pelo Globoesporte.com e confirmada pelo repórter Gabriel Sá, do Grupo Jovem Pan. A ideia da diretoria são-paulina é fazer com que Belletti já participe de algumas atividades do dia a dia para assumir o posto em janeiro de 2023, com a disputa da Copinha. Recentemente, ele terminou o curso de Licença Pro de treino da CBF e chegou a ser auxiliar de Vanderlei Luxemburgo no Cruzeiro.