Nos pênaltis, São Paulo vence Atlético Nacional e vai às quartas de final da Libertadores

Com o resultado de hoje, o São Paulo chegou a 16 jogo de invencibilidade na Libertadores e espera o vencedor de Botafogo e LDU para conhecer seu adversário

Photo by NELSON ALMEIDA / AFP Zagueiro português do São Paulo #06 Cedric comemora após vencer a disputa de pênaltis durante a partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores entre o São Paulo do Brasil e o Atlético Nacional da Colômbia no Estádio do Morumbi, em São Paulo



Foi nos pênaltis e na última cobrança, mas o São Paulo conseguiu a vaga nas quartas de final e se mantém vivo na busca pelo Tetra da Libertadores. Após um começo de jogo em que a equipe do Morumbi começou melhor e indo para cima, além de abrir o placar com dois minutos de jogo, viu os colombianos empatarem na etapa final. Mesmo com um jogador a mais, porque Cardona foi expulso após o gol de empate, o São Paulo criou, mas não conseguiu converter o resultado e viu o jogo ser decidido nas penalidades. Agora, a equipe de Hernán Crespo aguarda o vencedor do jogo de Botafogo e LDU para conhecer o seu adversário da próxima fase. Com o resultado de hoje, o São Paulo chegou a 16 jogo de invencibilidade na Libertadores e conseguiu a revanche tão sonhada desde 2016, última vez que as equipes se enfrentaram e que o Atlético Nacional eliminou o São Paulo, sendo campeão daquela edição do campeonato.

Dois minutos. Foi esse o tempo que o São Paulo precisou para abrir o placar no Morumbi pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. André Silva, artilheiro do tricolor na temporada, foi o responsável por balançar às redes depois de cobrança de escanteio. O primeiro jogo tinha terminado empatado sem gols, deixando o jogo em aberto para esta terça-feira. O São Paulo aproveitava o lado esquerdo do campo para chegar a área adversária, apostando na agilidade de Rodriguinho e querendo um contra-ataque. Diferente do jogo de ida em que a equipe de Hernán Crespo não teve um chute certo aos gol, hoje foi diferente, mas não conseguiu converter as criações. Por outro lado, o Atlético Nacional, só conseguiu levar perigo ao gol tricolor no final do jogo, quando o São Paulo deu espaço para os visitantes jogares.

A etapa final ficou quente, principalmente depois que Enzo Días derrubou Morelos dentro da área e, com ajuda do Var, o árbitro marcou pênalti. O mesmo Morelos foi para cobrança e converteu. Logo após o gol, Cardona foi expulsa por provocação em Ferraresi e o São Paulo ficou com uma a mais, só que apesar de criar oportunidade e chegar no gol adversário, não conseguia converter em gol, o que fez com que a partida fosse para as penalidades. Nas cobranças, o tricolor começou na vantagem, com Rafael defendendo o primeiro pênalti e Lucas convertendo. Mas na sequência, Marcos Antônio acertou a trave, enquanto o Atlético Nacional converteu. Com as duas equipes acertando, a decisão ficou para última cobrança, quando o jogador colombiano errou e Cédric acertou, dando a classificação para o tricolor. São Paulo volta a campo agora no domingo (24), às 20h30, pelo Campeonato Brasileiro contra o Atlético-MG.