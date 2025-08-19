Ferroviária vence São Paulo e cola nas primeiras posições no Paulista Feminino

Equipes se enfrentaram três vezes nos últimos 10 dias; vitória deixa as Ferrinhas, temporariamente, na terceira posição

Reprodução/Instagram/@grenasguerreiras Júlia Beatriz foi a autora do gol da vitória da Ferroviária sobre o São Paulo pelo Campeonato Paulista



Chegou ao fim nesta terça-feira (19) a maratona de três confrontos em 10 dias de São Paulo e Ferroviária. As equipes, que jogaram no final de semana pelas quartas de final do Brasileiro Feminino, se enfrentaram pelo Paulista Feminino. Diferente da outra competição em que as tricolores levaram a melhor e garantiram a vaga para a semifinal, nesta terça foi a vez das Ferrinhas levarem a melhor. Venceram por 1 a 0, em partida válida pela sétima rodada. Com o resultado, a Ferroviária chegou a 11 pontos e assumiu a terceira posição, atrás do São Paulo, que permaneceu com 12 pontos, na vice-liderança.

O jogo, realizado na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, teve um sabor de revanche para as Guerreiras Grenás, que haviam sido eliminadas pelo Tricolor nas quartas de final do Campeonato Brasileiro apenas três dias antes.[2]

O único gol da partida foi marcado por Júlia Beatriz aos 20 minutos do primeiro tempo. A atacante recuperou a bola no meio-campo, tabelou com Raquel e finalizou com precisão na saída da goleira Anna Bia. A equipe da casa iniciou o jogo de forma intensa, acertando o travessão logo no primeiro minuto em uma bicicleta de Sissi.

O São Paulo, que poupou algumas de suas titulares, teve dificuldades para criar jogadas e só levou perigo em uma finalização de Nath aos 14 minutos. No segundo tempo, a Ferroviária manteve o controle do jogo, criando chances para ampliar o placar, enquanto o São Paulo, mesmo com as alterações, não conseguiu furar a sólida defesa adversária. O próximo compromisso do São Paulo é pela semifinal do Brasileirão, contra o Corinthians, no domingo (24). Já a Ferroviária volta a campo pelo Paulistão no dia 3 de setembro, contra o Taubaté.