Novo uniforme do São Paulo homenageia os 30 anos da primeira Libertadores; veja 

Divulgação/São Paulo FC e Adidas Novo uniforme do São Paulo comemora os trinta anos do primeiro título da Libertadores



O São Paulo lançou, na manhã desta sexta-feira, 11, o seu novo uniforme número 1 para a temporada 2022. Produzida pela Adidas, patrocinadora do clube, a vestimenta comemora os trinta anos da primeira conquista da Copa Libertadores da América. A camisa traz uma gola V que replica as listras nas cores do Tricolor, enquanto um badge especial ganha destaque do lado inferior direito, trazendo o número 92 em referência ao ano da inesquecível vitória. As faixas trazem um grafismo especial com os países sul-americanos desmembrados. Complementam o design do novo kit o logo adidas em preto no lado direito do peito, assim como as três listras da marca, na mesma cor, aplicadas nos ombros, calções brancos com as três listras em preto, assim como nos meiões. A torcida são-paulina já encontra o novo uniforme em adidas.com.br/sao_paulo, lojas adidas e lojas oficiais do clube nas versões masculino, feminino por R$ 299,99, e infantil por R$ 249,99.