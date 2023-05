Organizada do São Paulo faz ‘promessa’ antes de clássico contra o Corinthians: ‘Se quebrar o tabu, a balada está liberada’ 

Presidente da Independente também disse que as despesas da ‘farra’ ficarão por conta da uniformizada

Divulgação SPFC Arboleda é um dos principais jogadores do São Paulo



Os atletas do São Paulo receberam um “incentivo” extra para ganhar do Corinthians, no próximo domingo, 14, na Neo Química Arena, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Em vídeo divulgado nas redes sociais, Henrique Gomes de Lima, o presidente da Independente, a principal organizada do Tricolor, afirmou que irá “liberar” a balada em caso de vitória. “Baby”, como é popularmente conhecido, também disse que as despesas da “farra” ficarão por conta da uniformizada, caso o time quebre o tabu de nunca ter vencido no estádio do rival. “Vamos com tudo para quebrar o tabu no galinheiro. E já vou falando logo: Se quebrar o tabu, a balada dos jogadores está liberada. E nós vamos pagar a balada! Vamos!”, declarou o são-paulino, ainda no Castelão, palco do empate sem gols com o Fortaleza, na última quinta-feira, 11. Em outra publicação feita no Instagram, Baby passou o recado para o zagueiro Robert Arboleda, que gostou da ideia. “Estou dentro, presidente”, escreveu o equatoriano.

O São Paulo nunca venceu o Corinthians na Neo Química Arena, inaugura em 2014, ano da Copa do Mundo disputada no Brasil. Até o momento, o estádio recebeu 16 clássicos, com dez vitórias corintianas e seis empates. O Tricolor, porém, vive a expectativa de acabar em meio à invencibilidade do time com Dorival Júnior e ao mau momento do rival. Por enquanto, a equipe são-paulina não foi derrotada sob o comando do técnico, que coleciona três triunfos e três empates em sua segunda passagem. O Timão, por sua vez, ainda não comemorou sob a batuta de Vanderlei Luxemburgo, somando dois revezes e um empate com o experiente treinador. Com oito pontos, o São Paulo está na sétima colocação do Brasileirão. O Alvinegro tem apenas quatro e está na 16ª posição, muito próximo da zona de rebaixamento.