Oscar passa por exames médicos e fica perto de volta ao São Paulo após 14 anos

Meia de 33 anos chega ao Tricolor com status de estrela, mas ritmo intenso do futebol brasileiro e bronca da torcida por briga judicial podem pesar neste retorno

Reprodução/Instagram/@oscar_emboaba O meia Oscar se despede dp Oscar posa com os troféus que conquistou no Shanghai Port após oito temporadas



O São Paulo se prepara para oficializar a volta do meia Oscar, que retorna ao clube após um longo período de 14 anos marcado por questões judiciais. O jogador de 33 anos, que ganhou notoriedade em equipes como Internacional, Chelsea e Shanghai Port, passou os últimos sete anos atuando na China, onde teve uma média de 30 partidas por temporada. Nesta terça-feira (24), ele passou por exames médicos e, coincidentemente, encontrou Rogério Ceni. Em foto publicada no Instagram, Oscar escreveu: “Ídolo”.

A expectativa em torno da contratação é alta, mas a torcida demonstra certa apreensão quanto ao desempenho do atleta. Embora Oscar tenha se destacado como o líder em assistências na liga chinesa em três temporadas, o ritmo do futebol asiático é menos intenso do que o brasileiro. O calendário do São Paulo em 2025 é bastante exigente, com um total de 68 jogos programados. Essa carga intensa levanta dúvidas sobre a capacidade de Oscar de se adaptar rapidamente ao ritmo do futebol brasileiro. Além disso, muitos consideram o meia um “traidor” por ter rompido unilateralmente com o Tricolor para se transferir para o Internacional em 2010.

A volta de Oscar ao São Paulo representa não apenas um retorno pessoal, mas também uma oportunidade para o clube reforçar seu elenco com um jogador de experiência internacional. A torcida aguarda agora a assinatura do contrato e a confirmação oficial da contratação.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA