Paulistão: São Paulo encara o São Bernardo com mudanças; veja provável escalação 

Rogério Ceni encerrou a preparação para o duelo diante do time do ABC, no Morumbi, pelas quartas de final do Estadual

DANIEL CARVALHO/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Rogério Ceni conversa com Rafinha durante partida do São Paulo



O São Paulo encerrou a preparação para o confronto diante do São Bernardo, no Morumbi, marcado para começar às 20h30 (de Brasília) desta terça-feira, 22, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Com alguns desfalques, como a ausência de Robert Arboleda, convocado para a seleção equatoriana, o técnico Rogério Ceni irá promover mudanças no time titular. De acordo com o repórter setorista Giovanni Chacon, do Grupo Jovem Pan, o provável Tricolor para o duelo decisivo tem: Jandrei; Rafinha, Diego Costa, Léo e Reinaldo (Wellington); Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Alisson; Eder e Jonathan Calleri.

Defendendo o título paulista, o São Paulo também não contará para o duelo contra Bernô com o jovem João Moreira, lateral-direito chamado para defender a seleção portuguesa sub-18. Além dele, o meio-campista Gabriel Sara segue entregue ao departamento médico. Por outro lado, Ceni conta com os retornos de Igor Vinícius e Tiago Volpi, que estão recuperados de contusão e treinaram normalmente com o restante do grupo nos últimos dias. Quem vencer a partida desta terça-feira avança direto para a semifinal da competição. O empate leva a disputa para as penalidades.