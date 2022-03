Confira os jogadores convocados que serão desfalques nas quartas de final do Paulistão 

Por causa das duas últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022, Palmeiras, São Paulo e Corinthians terão desfalques na sequência da competição

Montagem sobre fotos/Reprodução/ANDERSON PAPEL/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO/MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO/ALE VIANNA/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Weverton, Arboleda e Cantillo são alguns dos desfalques das quartas de final do Paulistão



O grande momento do Campeonato Paulista 2022 começa a ser disputado nesta semana. A partir desta terça-feira, 22, as oito melhores equipes se enfrentam nas quartas de final do Estadual, em jogos únicos. Já no próximo fim de semana, duas partidas decidirão os finalistas desta edição. Apesar da expectativa dos torcedores, algumas figuras importantes dos grandes clubes não estarão em campo. Por causa das duas últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022, Palmeiras, São Paulo e Corinthians terão desfalques na sequência da competição. Abaixo, confira as baixas do “Trio de Ferro”.

Palmeiras

Dono da melhor campanha da fase de grupos e único invicto no Paulistão, o Palmeiras será o principal prejudicado pela Data Fifa deste mês. Isto porque o Alviverde paulista terá sua defesa desmantelada para o duelo contra o Guarani, na próxima quarta-feira, 23. Weverton, Gustavo Gómez e Kuscevic foram convocados para representar Brasil, Paraguai e Chile, respectivamente, nas últimas rodadas das Eliminatórias. Assim, o trio também desfalcará a equipe de Abel Ferreira em uma eventual semifinal do Estadual e até mesmo no primeiro jogo de uma possível final. A situação, por outro lado, poderia ser ainda pior, já que o lateral-esquerdo Joaquín Piquerez não foi chamado pela seleção uruguaia. Desta forma, com Luan em recuperação de lesão muscular, o time palmeirense conta atualmente com dois zagueiros à disposição no elenco profissional: Murilo e Renan.

São Paulo

Defendendo o título estadual, o São Paulo também terá baixas importantes por causa dos jogos entre seleções. Titular no esquema de Rogério Ceni, o zagueiro Robert Arboleda foi chamado para atuar pela seleção equatoriana. Desta forma, o jogador também não estará à disposição até, no mínimo, uma possível semifinal de Campeonato Paulista. A situação é a mesma do jovem João Moreira, que foi convocado para representar a seleção portuguesa sub-18 entre os dias 21 e 27 deste mês – o lateral-direito já fez duas partidas no torneio e é bem avaliado pela comissão técnica. Além da dupla, o técnico são-paulino não conta com os machucados Gabriel Sara, Gabriel Neves e Tiago Volpi para o duelo desta terça-feira, 22, com o São Bernardo, no Morumbi.

Corinthians

Entre os três maiores da capital, o Corinthians será o time menos prejudicado pelos jogos das Eliminatórias. Do elenco comandado por Vitor Pereira, apenas o colombiano Victor Cantillo não estará disponível para o jogo contra o Guarani, na próxima quinta-feira, 24, pelas quartas de final. O volante, no entanto, não tem o status de titular assegurado, revezando o posto com Du Queiroz com certa frequência. A notícia positiva é que Júnior Moraes, novo reforço do Timão, foi regularizado no BID (Boletim Informativo Diário da CBF) e estreará na fase crucial do campeonato.

Jogos das quartas de final do Paulistão

São Paulo x São Bernardo – Terça-feira, 22, às 20h30 (de Brasília), no Morumbi

RB Bragantino x Santo André – Quarta-feira, 23, às 19 horas (de Brasília), no Nabi Abi Chedid

Palmeiras x Ituano – Quarta-feira, 23, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque

Corinthians x Guarani – Quinta-feira, 24, às 19 horas (de Brasília), na Neo Química Arena

* As semifinais do Paulistão serão realizadas no sábado (26) e no domingo (27). As finais acontecerão nos dias 30 de março e 3 de abril.

** As últimas duas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas acontecem entre os dias 24 e 29 de março.