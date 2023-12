Morumbi vira MorumBIS em acordo milionário com marca de chocolates

Mondelez anunciou compra dos naming rights do estádio do São Paulo por três anos pelo valor de R$ 75 milhões, que pode virar R$ 90 milhões com bônus

Felipe Iruatã/saopaulofc.net Estádio do Morumbi na final da Copa do Brasil de 2023, entre São Paulo e Flamengo



O estádio do Morumbi, casa do São Paulo, terá seu nome alterado para MorumBIS pelos próximos três anos graças a um acordo firmado entre o clube e a Mondelēz Brasil. O Tricolor receberá um investimento anual de R$ 25 milhões, totalizando R$ 75 milhões — que podem chegar a R$ 90 milhões com bônus. Essa é a primeira vez em 63 anos que os naming rights do estádio são vendidos, seguindo o exemplo de Palmeiras e Corinthians, que já fizeram contratos semelhantes. A duração do contrato é de três anos, coincidindo com o mandato do presidente do clube. Parte do valor investido será destinado a reformas no estádio, visando melhorias para os torcedores. A Mondelēz, empresa detentora de marcas como Oreo e Sonho de Valsa, além do próprio Bis, tem como objetivo dobrar seu faturamento global até 2030. Vale ressaltar que outros clubes, como Athletico-PR, Atlético-MG e Bahia, também já venderam os naming rights de suas arenas.