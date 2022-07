Polícia Civil abre inquérito para apurar caso de injúria racial em São Paulo x Fluminense

À reportagem da Jovem Pan Online, o delegado Cesar Saad informou que a unidade de inteligência está trabalhando com reconhecimento facial para identificar o autor do crime

JEFFERSON DE AGUIAR/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Torcida do São Paulo durante jogo contra o Fluminense, válido pelo Campeonato Brasileiro



A Polícia Civil registrou um boletim de ocorrência e abriu um inquérito nesta segunda-feira, 18, para apurar o suposto caso de injúria racial de um torcedor do São Paulo contra a torcida do Fluminense, em jogo realizado na tarde do último domingo, no Morumbi, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. À reportagem da Jovem Pan Online, o delegado Cesar Saad, da Delegaria de Repressão a Crimes de Intolerância Esportiva, informou que a unidade de inteligência está trabalhando com reconhecimento facial para identificar o autor do crime, que aparece imitando um macaco em vídeos que circulam nas redes sociais. De acordo com o responsável pela investigação, a vítima que filmou o gesto do são-paulino já foi encontrada e deverá dar sua versão nas próximas horas.

Logo após a repercussão do caso, o São Paulo informou que “racistas não são bem-vindos” no Morumbi. “O São Paulo Futebol Clube lamenta as manifestações de racismo contra um torcedor do Fluminense ocorridas na partida desta tarde no Estádio do Morumbi e as repudia com veemência. O Tricolor reafirma que é contra todo tipo de discriminação, repudia qualquer forma de ofensa de cunho racial e se coloca à disposição das autoridades para apurar os fatos e ajudar a identificar o agressor. O São Paulo Futebol Clube é de todos, e no Morumbi não há espaço para racismo. Racistas não são bem-vindos”, disse o Tricolor, em nota oficial disparada nas redes sociais. Além disso, uma organizada afirmou que o infrator “não pisa mais no estádio”.

Já nesta segunda-feira, a diretoria são-paulina comunicou que registrou boletim de ocorrência contra dois torcedores e que não irá poupar esforços para achar os agressores. “O São Paulo Futebol Clube vem a público informar que registrou Boletim de Ocorrência contra dois indivíduos responsáveis por lamentáveis atos de cunho racista no jogo São Paulo x Fluminense, no Morumbi. O Clube não tem medido esforços para que os agressores sejam identificados, punidos e impedidos de frequentar estádios de futebol. O São Paulo FC irá colaborar com as autoridades no que for necessário e relembra: racistas não são bem-vindos no Morumbi”, continuou.

O Clube não tem medido esforços para que os agressores sejam identificados, punidos e impedidos de frequentar estádios de futebol. O São Paulo FC irá colaborar com as autoridades no que for necessário e relembra: racistas não são bem-vindos no Morumbi. — São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 18, 2022

O Fluminense, por sua vez, repudiou o caso e se colocou à disposição do torcedor. “O Fluminense Football Club tomou conhecimento, através da manifestação de um de seus torcedores em rede social, de uma grave denúncia de ofensa de cunho racial sofrida nas arquibancadas do Morumbi na partida de hoje entre São Paulo x Fluminense. O clube declara estar à disposição do seu torcedor e repudia severamente qualquer ato discriminatório, solicitando celeridade das autoridades na investigação do caso. O preconceito precisa ser erradicado de todos os ambientes da sociedade, inclusive do Futebol”, escreveu o Tricolor das Laranjeiras.