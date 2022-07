Torcida organizada do São Paulo diz que torcedor que imitou macaco ‘não pisa no Morumbi em segurança’

Episódio aconteceu durante a partida contra o Fluminense; grupo Bonde do Che também criticou a Polícia Militar por ‘ficar cega’ para casos de racismo

Reprodução/Twitter @bdc_tti Gesto foi feito durante partida contra o Fluminense disputada no Morumbi neste domingo, 17



A torcida organizada do São Paulo Bonde do Che utilizou as redes sociais para se manifestar sobre o caso do torcedor que imitou um macaco durante a partida contra o Fluminense, realizada neste domingo, 17, pelo Campeonato Brasileiro. No Twitter, o grupo afirmou que vai identificar o autor das ofensas raciais e que ele “não pisa mais no Morumbi em segurança”. “Não adianta fazer vídeo pedindo desculpa e os c******, com você não tem diálogo”, continua o posicionamento da torcida. O grupo também criticou a Polícia Militar, dizendo que a Corporação “fica cega quando o assunto é racismo” e pede para que os torcedores compartilhem o vídeo para identificar o autor dos gestos. O São Paulo também divulgou uma nota sobre o caso, se colocando à disposição das autoridades para ajudar nas investigações.

Seguinte, irmão, estamos falando diretamente a você, de camiseta preta (ironicamente um modelo em homenagem ao Diamante Negro Leônidas da Silva): você não pisa mais no Morumbi em segurança. E não adianta fazer vídeo pedindo desculpa e os caralho, com você não tem diálogo. pic.twitter.com/tTAYzYXZOy — Bonde do Che (@bdc_tti) July 18, 2022