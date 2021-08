Presidente de organizada do São Paulo denuncia Dani Alves e Liziero em balada: ‘Canalhas’

Em publicação no Instagram, o líder da uniformizada postou fotos e vídeo dos jogadores em uma boate na capital paulista

Reprodução/Instagram/@baby_tti_oficial Igor Liziero e Daniel Alves foram flagrados pelo presidente da Independente em balada



Presidente da Torcida Organizada Independente, a principal do São Paulo, publicou nesta segunda-feira, 30, o que seria um flagra de Daniel Alves e Liziero em uma balada na capital paulista – a dupla não foi relacionada para a partida diante do Juventude, na tarde de ontem, em Caxias do Sul (RS), pelo Campeonato Brasileiro. Em publicação no Instagram, o líder da uniformizada postou fotos e vídeo dos jogadores. Vale lembrar que o veterano lateral-direito recebeu uma folga da comissão técnica, já que ele vem atuando em várias partidas desde o retorno das Olimpíadas de Tóquio. O meio-campista, por sua vez, estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo recebido na vitória sobre o Sport.

“Pena não ter dado tempo de ter chego no (Santo Cupido) e pegado esses vagabundos na balada. Pior contratação da história esse micróbio do Daniel Alves, mau caráter safado e pilantra , disse que seu sonho era encerrar a carreira no SPFC vai encerrar na casa do caralho seu verme, batedor de carteira”. Tá feliz Liziero? Nós não , jogadorzinho de merda , a sua hora vai chegar estamos no radar, seu fdp. Não dá mais para contar com esses caras no elenco. Uma hora iremos curtir juntos na balada. CANALHAS!!!”, disparou Baby. Em contato com a reportagem do Grupo Jovem Pan, a assessoria do Tricolor disse que não irá se posicionar publicamente sobre o caso.

