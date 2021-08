São Paulo empata com Juventude após sequência de três vitórias no Brasileirão

Time de Hernán Crespo abriu o placar no segundo tempo, mas adversário marcou logo em seguida

Reprodução/Instagram/saopaulofc/29.08.2021 Partida entre São Paulo e Juventude terminou empatada



A sequência de três vitórias do São Paulo no Campeonato Brasileiro foi interrompida neste domingo, 29. No Alfredo Jaconi, em Caixas do Sul, o time do técnico Hernán Crespo melhorou no segundo tempo após uma etapa inicial muito ruim, abriu o placar aos 40 minutos com Reinaldo, de pênalti, mas levou o empate do Juventude logo depois. O enredo da última quarta-feira, 25, quando permitiu ao Fortaleza o empate nos acréscimos, pela Copa do Brasil, voltou a se repetir. Ricardo Bueno aproveitou falha de marcação em uma cobrança de falta na área para deixar tudo igual, aos 46. Nos últimos jogos, o São Paulo venceu o Athletico-PR, o Grêmio e o Sport. Com o resultado, o time de Crespo chegou aos 22 pontos, na 12º colocação. Logo atrás está justamente o Juventude, com 21.

A estratégia do Juventude para enfrentar o São Paulo foi copiar o rival. Marquinhos Santos modificou o esquema tático para o 3-5-2, mesma formação utilizada por Crespo. A postura deixou o jogo amarrado. As coisas andavam bem defensivamente, mas os ataques não conseguiam ser eficientes. Não à toa, nos primeiros 45 minutos, o São Paulo finalizou apenas uma vez com perigo. E isso aconteceu somente aos 31, quando Luan encontrou Rigoni entrando na área atrás da defesa. O argentino chutou para defesa de Marcelo Carné. A equipe de Crespo jogava muito lateralmente, ou até para trás, em vez de ser vertical. Do outro lado, o Juventude era parado com faltas sempre que conseguia clarear uma jogada. Apenas Ricardo Bueno foi derrubado oito vezes pelos são-paulinos, que cometeram 12 infrações no primeiro tempo. A melhor chance saiu justamente na bola parada, em cobrança de falta de Guilherme Castilho que assustou Volpi.

Apesar do futebol pobre, Marquinhos Santos e Crespo não trocaram peças nem suas formações para o segundo tempo. O São Paulo, no entanto, voltou em um ritmo diferente no setor ofensivo, com mais movimentação entre os jogadores. Em apenas cinco minutos criou mais do que em todo o primeiro tempo. Benítez e Igor Vinícius apareceram na área para finalizar com perigo. O crescimento do São Paulo forçou uma mudança do Juventude. Marquinhos Santos desmontou o esquema com três zagueiros e colocou mais um atacante. Crespo, do outro lado, havia feito duas modificações por necessidade, já que Rigoni sentiu um problema na coxa direita e Luciano, substituto de Pablo (nem viajou para Caxias do Sul), sentiu fisicamente pelo longo tempo de inatividade.

O VAR entrou em ação e criou uma confusão desnecessária, aos 18 minutos. Caio Max Augusto Vieira chamou Antonio Dib Moraes de Sousa para checar um possível pênalti de Guilherme Castilho por um toque de mão em finalização de Nestor. Só que no início da jogada, Eder já estava em posição de impedimento, o que invalidou o lance que levou o árbitro ao monitor para verificar. Tudo isso fez o jogo ficar paralisado por quase cinco minutos. O São Paulo continuava melhor em campo. E abriu o placar aos 40 minutos. Igor Gomes recebeu passe de Igor Vinícius na área e caiu após driblar Marcelo Carné. Apesar da dúvida em relação ao toque do goleiro no são-paulino, o VAR confirmou decisão de campo, novamente com certa demora. Reinaldo cobrou e marcou. A vitória que parecia certa se transformou em um empate amargo em uma falha de marcação na jogada de bola parada. Ricardo Bueno apareceu livre na área para dominar e finalizar sem chances para Volpi.

*Com informações do Estadão Conteúdo.