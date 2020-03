Presidente do São Paulo, Leco aprova paralisação do Paulistão: ‘Medida sensata’

Rubens Chiri/São Paulo/Divulgação Leco aprovou a decisão da Federação Paulista de Futebol



Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, aprovou a decisão dos clubes e da Federação Paulista de Futebol, que optaram, nesta segunda-feira (16), por suspender o Campeonato Paulista 2020 por tempo indeterminado. Em conversa com a imprensa após a reunião na sede da entidade, o presidente do São Paulo classificou a medida como “sensata.”

“É uma medida sensata, de responsabilidade, o futebol precisa dar esse exemplo. Não podemos colocar em risco a saúde, a nossa, dos nossos atletas e funcionários. Se a recomeção maior é a paralisação dessas atividades, vamos adotar totalmente”, comentou o mandatário.

Agora, a Federação irá conversar com os clubes periodicamente para decidir quando o Paulistão será retomado. De acordo com Leco, os jogadores manifestaram preocupação com o pandemia do novo coronavírus.

“Vamos ir decidindo a cada momento e fazendo avaliações”, explicou Leco, que comentou o receio dos atletas para manter as atividades. “Um ou outro movimento (dos jogadores) há, é claro. Houve uma manifestação dos atletas, então decidimos parar”, finalizou.

Matematicamente classificado para as quartas de final, o São Paulo ainda tem a chance de ficar na liderança geral do torneio. Restando duas rodadas para o término da fase de grupos, o Tricolor ainda enfrenta o RB Bragantino (casa) e o Guarani (fora).