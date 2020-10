Qual é o próximo jogo do São Paulo?

Confira quando e contra quem será o próximo jogo do Tricolor Paulista; o time já contabiliza três vitórias e quatro empates no Brasileirão

Mauro Horita/Estadão Conteúdo O São Paulo venceu o Palmeiras no último confronto realizado pelo Brasileirão



O São Paulo enfrentou o Fortaleza na última quarta-feira, 14, fora de casa, e saiu com um empate do Castelão, em jogo de ida válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Agora, o time comandado pelo treinador Fernando Diniz volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro. No próximo sábado, 17, o Tricolor Paulista encara o Grêmio, às 21 h (de Brasília), no Morumbi, em confronto que será realizado pela 17ª rodada do torneio nacional.

O São Paulo não perde no Brasileirão desde o dia 3 de setembro, quando foi derrotado pelo Atlético-MG, no Mineirão. Desde então, o time contabiliza três vitórias (Fluminense, Atlético-GO e Palmeiras) e quatro empates (RB Bragantino, Santos, Internacional e Coritiba). Mesmo com dois jogos a menos em relação aos concorrentes, o São Paulo ocupa a parte de cima da tabela no Brasileirão. Quarto colocado até o momento, o time paulista soma 26 pontos, cinco a menos que Atlético-MG e Internacional, equipes que compartilham a liderança neste momento – o Galo leva a vantagem em relação ao Colorado no número de vitórias.