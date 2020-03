Raí lamenta derrota do SPFC, cobra reação e vê decisão contra a LDU

Reprodução Raí é diretor de futebol do São Paulo



Diretor de futebol do São Paulo, Raí lamentou a derrota do time para o Binacional, na altitude de Juliaca, na noite da última quinta-feira (5), em partida que marcou a estreia do Tricolor na Libertadores da América 2020. Em entrevista coletiva para a imprensa, ainda no Peru, o mandatário cobrou uma rápida reação diante da LDU, na semana que vem.

“São pontos que não poderíamos ter deixado escapar. Não temos muito tempo, quarta-feira já tem jogo. Temos que mostrar um poder de reação, usar esse golpe que sentimos para mostrar”, disse o ídolo da torcida são-paulina.

“O jogo é outro com altitude. Mas quando pegamos o jogo, dava para ganhar, criamos chances para matar o jogo no primeiro tempo. É difícil analisar. Até a lucidez acaba faltando pelo cansaço. Mas não é desculpa, deveríamos ter saído daqui com um resultado melhor”, completou Raí.

Na próxima quarta-feira (11), o São Paulo recebe a LDU em pleno Morumbi. Se não vencer os equatorianos, a equipe paulista terá que jogar praticamente um “mata-mata” contra o River Plate para conseguir a classificação para as oitavas de final.

Na primeira rodada da Libertadores, a LDU bateu os reservas do River Plate por 3 a 0. Desta forma, o time de Quito lidera a chave, à frente de Binacional, São Paulo e River Plate.