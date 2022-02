Reforço do São Paulo, Andrés Colorado exalta clube: ‘Ganhou os três Mundiais que disputou’ 

Depois de conhecer ser novos companheiros e realizar atividades sob o comando de Rogério Ceni, o colombiano concedeu entrevista ao canal oficial do clube e também enalteceu seu novo técnico

Reprodução/São Paulo FC Rogério Ceni orientando Andrés Colorado em treino do São Paulo



Anunciado como novo reforço do São Paulo na última terça-feira, 22, o meio-campista Andrés Colorado tratou de exaltar a grandeza do Tricolor. Depois de conhecer ser novos companheiros e realizar atividades sob o comando de Rogério Ceni, o colombiano concedeu entrevista ao canal oficial do clube e também enalteceu seu novo técnico. “Rogério Ceni é uma referência para o clube, foi um jogador muito grande, histórico. Nós colombianos somos conscientes da grandeza do São Paulo. É um clube que jogou três Mundiais e ganhou os três. Ao chegar aqui, vemos a grandeza que representamos, temos que trabalhar muito pelo time”, enfatizou o atleta de 23 anos.

Com 1,93 metro de altura, Colorado é um volante moderno, podendo ser utilizado para proteger a defesa e também para chegar ao ataque. “Minhas características são de usar a altura, o jogo aéreo. Atuo de área a área, gosto de ir ao ataque, marcar gols. A maioria dos gols que fiz foi chegando de surpresa, atacando o espaço”, listou. “Defensivamente gosto de ajudar os zagueiros. E me considerado um bom marcador”, disse o jogador, que chega por empréstimo até o fim do ano e promete dar alegrias aos torcedores. “Desde que a torcida soube que eu viria, recebi muitas mensagens, me deram as boas-vindas. Tudo foi muito lindo. Espero rapidamente estar com eles no Morumbi e dar muitas alegrias, fazer as coisas que me fizeram chegar aqui”, comentou.