Reinaldo atropela ciclista na porta do CT do São Paulo

EDUARDO CARMIM/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Reinaldo atropelou um ciclista na manhã desta sexta-feira, 9



Reinaldo, titular da lateral-esquerda do São Paulo, atropelou um ciclista na manhã desta sexta-feira, 9, na porta do centro de treinamento do clube, localizado no bairro da Barra Funda, na capital paulista. O incidente aconteceu no momento em que o jogador entrava nas instalações do Tricolor. Membros da equipe de segurança, o médico do clube e o próprio atleta prestaram socorro à vítima, que, de acordo com o Corpo de Bombeiros, é um homem de 34 anos. Ele sofreu escoriações leves, foi atendido no local e levado pelo Samu.