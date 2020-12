Reinaldo escolhe os cinco melhores jogos com a camisa do São Paulo; confira

Em alta, lateral esquerdo completou 250 partidas representando o Tricolor paulista na semana passada; jogador colocou vitória sobre o Corinthians como a mais especial

Luís Moura/Estadão Conteúdo Reinaldo completou 250 partidas com a camisa do São Paulo



Reinaldo completou 250 partidas representando as cores do São Paulo na vitória por 3 a 1 sobre o Bahia, no último sábado, quando participou dos três gols marcados pela equipe paulista. Em alta, o lateral esquerdo viu o treinador Fernando Diniz classificá-lo como “jogador de seleção brasileira” e ganhou uma camiseta comemorativa do clube. Nesta terça-feira, 1º, ele escolheu os cinco jogos mais marcantes de sua trajetória pelo Tricolor, que começou em 2013 e dura até hoje – no meio do caminho, o atleta foi emprestado duas vezes (Ponte Preta e Chapecoense).

O lateral esquerdo começou listando a vitória são-paulina por 2 a 1 sobre o Fluminense do Campeonato Brasileiro de 2013, quando marcou o gol decisivo da partida, em momento em que o Tricolor lutava para não ser rebaixado para a 2ª divisão. “Foi especial para mim porque foi o meu primeiro gol com essa camisa. Consegui acertar um chute preciso… foi um jogo muito especial”, disse. Reinaldo também lembrou do triunfo por 4 a 0, sobre o Danúbio, do Uruguai, na fase de grupos da Libertadores de 2015. “Eu sempre assisti jogos da Libertadores na minha cidade natal”, completou.

Reinaldo, no entanto, classificou São Paulo 3 x 1 Corinthians, pelo Brasileirão de 2018, como o confronto mais marcante. Na ocasião, o ala acabou sendo o melhor do jogo ao marcar duas vezes – a segunda em um frango de Cássio. Os outros dois jogos memoráveis para o jogador de 31 anos aconteceram nesta temporada, sendo as vitórias por 2 a 0 sobre o Palmeiras e a goleada por 4 a 1 diante do Flamengo, ambas fora de casa.

Veja quais foram os jogos mais marcantes de Reinaldo pelo São Paulo