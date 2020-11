Bruno Alves volta aos treinos e fica à disposição de Diniz no São Paulo

Zagueiro estava afastado após familiar testar positivo para a Covid-19; Diego Costa e outros cinco jogadores também estão aptos a retornar ao time

Reprodução/ Twitter São Paulo FC Bruno Alves estava afastado após um familiar testar positivo para a Covid-19



O São Paulo deve ter novos nomes na equipe titular que irá ao campo na próxima quinta-feira, 03, contra o Goiás em jogo adiado da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, 30, o zagueiro Bruno Alves e outros cinco jogadores, todos recuperados de lesão, treinaram com bola no CT da Barra Funda e podem fazer parte dos planos do técnico Fernando Diniz para o confronto fora de casa, às 19h (horário de Brasília). Bruno Alves foi ausência nos últimos dois jogos por precaução após um familiar contrair a Covid-19. O camisa 3, que já havia testado negativo, voltou a ser examinado e foi liberado para treinar ao lado dos jogadores que não viajaram a Fortaleza e Salvador.

Na atividade, Bruno Alves trabalhou com atletas que se recuperam de contusões: Paulinho (lesão no joelho), Lucas Perri (artroscopia no joelho direito sem necessidade de sutura meniscal), Toró (entorse no joelho), Igor Vinícius (desconforto muscular) e Gonzalo Carneiro (desconforto muscular). Além do zagueiro, outro reforço do São Paulo para o duelo com Goiás será o também zagueiro Diego Costa, que cumpriu suspensão automática no jogo contra o Bahia. E ele deve retomar a titularidade. Já Liziero e Walce continuam se recuperando de lesões e voltarão a desfalcar o time.

O restante do elenco do São Paulo folgou nesta segunda depois da vitória contra o Bahia por 3 a 1 no sábado. A reapresentação está marcada para amanhã. Com 41 pontos e dois jogos a menos, a equipe de Diniz está a um do primeiro colocado Atlético-MG e, se vencer em Goiânia, pode assumir a ponta da tabela. Lembrando que a equipe também disputa a Copa do Brasil e disputa uma vaga na grande final contra o Grêmio. Os jogos serão disputados nos dias 23 de dezembro (em Porto Alegre) e 30 de dezembro (em São Paulo).

*Com informações do Estadão Conteúdo