Rogério Ceni estabelece recorde histórico no São Paulo em vitória contra o Corinthians; entenda

O técnico ganhou todos os jogos contra os rivais desde que retornou ao Tricolor do Morumbi, em outubro do ano passado

ANDERSON LIRA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Rogério Ceni comandando o São Paulo durante clássico contra o Corinthians



Rogério Ceni tornou-se o primeiro treinador do São Paulo a conseguir quatro vitórias consecutivas em clássicos durante o início de uma passagem pelo clube – o técnico ganhou todos os jogos contra os rivais desde que retornou ao Tricolor do Morumbi, em outubro do ano passado. Com o triunfo por 1 a 0 diante do Corinthians, no último sábado, pelo Campeonato Paulista, o “Mito” atingiu o recorde, deixando para trás Ruben Salles, Levir Culpi, Oswaldo Alvarez, Paulo Autuori e Muricy Ramalho, que somente haviam registrado, no máximo, três vitórias nos mesmos critérios.

Ceni começou a estabelecer a marca justamente com uma vitória sobre o mesmo adversário da tarde do último sábado, o Corinthians: no dia 18 de outubro de 2021, pelo Brasileirão, o Tricolor venceu o rival por 1 a 0, no Morumbi, também com gol de Calleri. Na sequência, os liderados por Ceni ganharam do Palmeiras, no dia 17 de novembro do ano passado, pela mesma competição, mas daquela vez, fora de casa: 2 a 0, com gols de Gabriel Sara e Luciano. Depois, pelo Paulistão de 2022, o conjunto são-paulino derrotou o Santos por 3 a 0, na Vila Belmiro, no último dia 20 de fevereiro. Agora, o “Mito” tenta melhorar seu retrospecto diante do Verdão, na próxima quinta-feira, 10, também pelo Estadual.