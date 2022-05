Rogério Ceni faz mistério antes de clássico contra o Corinthians e minimiza tabu na arena rival 

A partida está marcada para as 16 horas (de Brasília) do próximo domingo, 22, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro

Foto: MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Rogério Ceni durante vitória do São Paulo na Copa Sul-Americana



Logo após o São Paulo vencer o Jorge Wilstermann com tranquilidade e avançar às oitavas da Copa Sul-Americana, o técnico Rogério Ceni foi “bombardeado” de perguntas sobre o próximo compromisso do Tricolor, diante do Corinthians, na Neo Química Arena – a partida está marcada para as 16 horas (de Brasília) do próximo domingo, 22, pelo Campeonato Brasileiro. Perguntado sobre uma possível escalação para o Majestoso, o treinador fez mistério e sequer confirmou com qual formação pretende entrar no estádio do rival. Além disso, o “Mito” negou que os titulares no triunfo sobre os bolivianos não teriam condições de entrar em campo diante dos corintianos.

“Eu ainda não defini como vamos jogar, mas achei que para hoje era importante tê-los (Rafinha e Welington) em campo, saíram mais cedo. Pode ser que comece os dois ou com Igor e Reinaldo. Acho que deu ritmo, não foi um jogo tão puxado. Não foi algo que cansou para domingo, nenhum que estavam sendo observado saíram extenuados. Acho que todos vão estar ‘ok’ para domingo”, declarou Rogério Ceni”, que também disse que pode jogar com uma linha de quatro marcadores ou de três no confronto que vale a liderança do Brasileirão – Terceiro colocado, o Tricolor tem dois pontos a menos que o líder Corinthians.

Desde a inauguração do estádio do Corinthians, em 2014, o São Paulo visitou o rival em 15 oportunidades, colecionando dez derrotas e cinco empates. Perguntado sobre o tema, Rogério Ceni minimizou o tabu e disse que vitória em Itaquera não é impossível. “Como quando você ganha você está preparado, quando não vence não está preparado. Acho que sim jogamos melhor no Morumbi do que fora. Não sei te dizer o que acontece, porque é o mesmo time que joga dentro e fora. O Corinthians acho que ganhou todos os jogos na arena. Nós sabemos que é sempre difícil. Não existe vitórias impossíveis”, disse.