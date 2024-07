Rumo ao russo Krasnodar, Diego Costa se emociona ao se despedir do São Paulo: ‘Sentimento de dever cumprido’

Menino que chegou aos 15 anos, deixa o tricolor após quase uma década defendendo as cores do clube

Reprodução/SPFCplay Diego Costa, ex-zagueiro do São Paulo



O zagueiro Diego Costa se despediu nesta quarta-feira (17) do São Paulo, após quase uma década defendendo as cores do clube. “Agradeço muito a Deus, muito, muito, muito, porque consegui realizar o sonho daquele moleque lá de Campo Grande que trabalhava de pedreiro com o padrasto. Jamais imaginei viver tudo isso, então agradeço muito a Deus, muito mesmo (não segurou as lágrimas). Quando se trata do São Paulo, cara… (voltou a chorar)”. Foram diversos os agradecimentos do defensor. “Em primeiro lugar, agradeço a Deus, claro. Muito feliz por tudo o que vivi aqui, à minha família, que sempre acreditou em mim, aos torcedores, que desde quando eu comecei a jogar, me apoiaram de uma forma que jamais esperei no clube. Fico até emocionado de falar”, iniciou sua despedida. O menino que chegou aos 15 anos, em 2015, foi negociado com o Krasnodar, da Rússia, e mostrou enorme gratidão e respeito à entidade do Morumbi. “Saio feliz, realizado, vou estar torcendo de longe. O São Paulo está no meu coração para sempre”, continuou, com a voz embargada, puxando o ar para falar e a todo tempo passando a mão nos olhos.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O jogador ainda ressaltou o desafio superado e mandou uma mensagem aos jovens que sonhar em se tornar profissional. “Estar num clube do tamanho do São Paulo é um grande desafio e posso falar que vivi esse sacrifício, dei 100% aqui, vim para jogar futebol e consegui”, disse. “Tudo o que eu tenho hoje, a minha família, posso ajudar meu pai que está doente hoje é graças ao São Paulo. Então, devo ao São Paulo, e os amigos que fiz aqui, desde o pessoal da cozinha, da limpeza, treinadores que aqui passaram, joguei não sei quantos jogos, mais de 30 como capitão, pude representar milhões de torcedores, dei tudo de mim, vivi intensamente, com trabalho, dedicação e saio com sentimento de dever cumprido”, disse Diego. O carinho e o amor ficarão guardados eternamente no meu coração”, finalizou.