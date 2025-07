Ryan Francisco passa por cirurgia no joelho esquerdo e só volta ao São Paulo em 2026

Jovem de 18 anos sofreu a ruptura do ligamento no dia 15 de julho durante um treinamento da equipe no CT da Barra Funda

O jovem subiu para o time profissional no começo da temporada



Nome promissor das categorias de base e no qual o São Paulo aposta muito para o seu comando do ataque, o jovem centroavante Ryan Francisco foi submetido a cirurgia no joelho esquerdo nesta quarta-feira (30) e terá alta na quinta, na qual inicia a fisioterapia no clube, mas com volta aos campos somente em 2026.

O jovem subiu para o time profissional no começo da temporada, após brilhar na conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior diante do arquirrival Corinthians. E já tinha três gols em 16 partidas disputadas, em sua maioria vindo da reserva.

“O atacante Ryan foi submetido na tarde desta quarta-feira (30) a uma cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado e regularização de lesão meniscal do joelho esquerdo. O procedimento realizado pelo Dr. Moisés Cohen no hospital Albert Einstein, em São Paulo, foi bem-sucedido”, informou o São Paulo.

Ryan passou os últimos 15 dias em tratamento fisioterápico no REFFIS Plus do São Paulo em preparação para a cirurgia. O jovem de 18 anos sofreu a ruptura do ligamento no dia 15 de julho durante um treinamento da equipe no CT da Barra Funda.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório