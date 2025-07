Seleção brasileira feminina garante vaga para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028

Confirmação veio após goleada contra o Uruguai, na semifinal da Copa América

Lívia Villas Boas / CBF Seleção brasileira feminina disputará a nona edição de Olimpíadas



A seleção brasileira feminina garantiu vaga nos Jogos Olímpicos de 2028, em Los Angeles, nesta terça-feira (29), após aplicar uma goleada de 5 a 1 sobre o Uruguai, na semifinal da Copa América. Desde a estreia da modalidade em Atlanta 1996, o Brasil esteve presente em todas as edições e conquistou três medalhas de prata (Atenas 2004, Pequim 2008 e Paris 2024), além de três quartos lugares.

Quem também se classificou foi a Colômbia, que venceu a Argentina na outra semifinal e disputará as Olimpíadas pela quarta vez. A grande decisão da Copa América Feminina, entre Brasil e Colômbia, acontece no próximo sábado (02), às 18h, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito. Esta será a quarta vez que as duas seleções disputam o título — o Brasil levou a melhor nas três anteriores: 2010, 2014 e 2022.

Sob o comando do técnico Arthur Elias, a seleção brasileira ainda não perdeu para as cafeteras: foram quatro confrontos, com duas vitórias e dois empates. As equipes se enfrentaram na fase de grupos, em um jogo marcado pela expulsão da goleira Lorena, discussões, tensão e nenhum gol.