São Paulo adere ao Pacto Global e se compromete a seguir cartilha da ONU

O projeto tem como pilares o respeito aos direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção no ambiente corporativo

divulgação/saopaulofc.net Presidente Julio Casares e diretor jurídico e de compliance, Roberto Armelin, assinam compromisso para adesão ao Pacto Global



O São Paulo anunciou na manhã desta quinta-feira, 20, que aderiu ao Pacto Global, iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU) que é adotada por 19 mil empresas e organizações ao redor do mundo – no Brasil, o Coritiba é um dos clubes que participam do programa. Em comunicado, o Tricolor se comprometeu a seguir a cartilha do pacto, que tem como pilares o respeito aos direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção. “É com muita satisfação que damos mais um passo no projeto de desenvolvimento sustentável do São Paulo. Trabalhamos para fortalecer a cultura da integridade no clube, mediante adoção das melhores práticas de governança, sempre com atuando em frentes sociais, ambientais e com a ética como norte”, explicou Julio Casares, presidente são-paulino. Abaixo, confira os princípios do projeto.

Confira os dez princípios universais do Pacto Global:

1 – As empresas devem apoiar e respeitar a proteção de direitos humanos reconhecidos internacionalmente.

2 – Assegurar-se de sua não participação em violações destes direitos.

3 – As empresas devem apoiar a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva.

4 – A eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsório.

5 – A abolição efetiva do trabalho infantil.

6 – Eliminar a discriminação no emprego.

7 – As empresas devem apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais.

8 – Desenvolver iniciativas para promover maior responsabilidade ambiental.

9 – Incentivar o desenvolvimento e difusão de tecnologias ambientalmente amigáveis.

10 – As empresas devem combater a corrupção em todas as suas formas, inclusive extorsão e propina.