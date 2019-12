São Paulo afirma que irá ‘aguardar apuração dos fatos’ para decidir futuro de Jean

O São Paulo se pronunciou sobre o caso envolvendo o goleiro Jean, acusado de agressão física e psicológica pela esposa. Em nota oficial publicada na manhã desta quarta-feira (18), o clube do Morumbi disse que irá esperar a investigação do caso para definir o futuro de Jean.

“O São Paulo Futebol Clube informa que acompanha o caso envolvendo o atleta Jean Paulo Fernandes Filho e aguarda apuração dos fatos para definir as medidas cabíveis”, comunicou o Tricolor.

“Em seus quase 90 anos de existência, o São Paulo construiu uma história pautada por princípios sólidos de conduta dentro e fora de campo, e não abre mão deles”, finalizou.

Nos comentários da publicação, dezenas de internautas criticaram a postura do São Paulo e pediram providências imediatas. Veja alguns comentários abaixo:

