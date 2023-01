São Paulo anuncia a contratação de Caio Paulista, oitavo reforço da temporada

Lateral-esquerdo chega por empréstimo do Fluminense com contrato até dezembro de 2023

Miguel Schincariol / saopaulofc Caio pode atuar como lateral-esquerdo ou atacante no time Tricolor



O São Paulo anunciou na tarde desta sexta-feira, 27, a chegada do lateral-esquerdo Caio Paulista, por empréstimo do Fluminense com opção de compra ao fim do contrato. O jogador de 24 anos também atua como atacante e assina até dezembro de 2023. “Estou muito feliz com esta oportunidade de vestir a camisa do São Paulo. A torcida pode esperar muito trabalho, porque farei de tudo para ajudar os meus novos companheiros”, revelou Caio ao site oficial do Tricolor. Caio acumula passagens pelo Ceará, Fluminense e Avaí. Nos últimos três anos no Fluminense atuou em 121 partidas e marcou nove gols. Ele é o oitavo reforço da temporada para o São Paulo que também trouxe Pedrinho, David, Wellington Rato, Rafael (goleiro), Méndez, Alan Franco e Marcos Paulo.