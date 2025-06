São Paulo anuncia a saída do técnico Luis Zubeldía e fala em ‘acordo amigável’

Treinador deixa o Tricolor depois de 85 jogos, desde abril de 2024; foram 38 vitórias, 27 empates e 20 derrotas

Jota Erre/Agif//Estadão Conteúdo



Em nota oficial, o São Paulo oficializou nesta segunda-feira (16) a saída do técnico do São Paulo, Luis Zubeldía. O treinador deixa o tricolor depois de 85 jogos, desde abril de 2024. Foram 38 vitórias, 27 empates e 20 derrotas. Sob o comando do treinador, o Tricolor chegou às quartas de final da Libertadores e da Copa do Brasil do ano passado e à semifinal do Campeonato Paulista de 2025. No Brasileirão, ficou em sexto. Agora, a diretoria tem cerca de um mês para preparar a equipe após a pausa do Mundial e arranjar um novo treinador. O argentino Hernán Crespo, campeão paulista pelo clube em 2021, é um dos nomes especulados. Ele está livre no mercado após deixar o futebol do Oriente Médio.

Confira a nota oficial:

Em comum acordo e de forma amigável, na manhã desta segunda-feira (16), as partes definiram que o técnico Luis Zubeldía não permanecerá no comando da equipe do São Paulo Futebol Clube. Foram 85 partidas desde a chegada do argentino de 44 anos, em abril de 2024. No período, o time acumulou 38 vitórias, 27 empates e 20 derrotas. Também deixam o São Paulo os assistentes Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar, o preparador físico Lucas Vivas e o analista Carlos Burbano. As conversas com o treinador foram realizadas nos últimos dias para que se fosse tomada a decisão, de forma respeitosa. A diretoria permanece reunida para definir qual será a nova comissão técnica da equipe. O Tricolor agradece pelos serviços prestados e pelo comprometimento demonstrado pelos profissionais e deseja sucesso na sequência de suas carreiras.

