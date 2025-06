Juventus-SP avalia propostas de SAF com promessa de R$ 500 milhões em investimentos

Projeto vislumbra colocar o clube paulistano na elite do futebol paulista até 2027 e prevê a reforma do estádio Conde Rodolfo Crespi, a tradicional Rua Javari,

Ale Vianna/C.A.Juventus Plano de SAF é ampliar a Rua Javari para 15 mil pessoas



O Juventus deu mais um passo rumo à transformação em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Neste sábado (14), sócios e conselheiros se reuniram na sede social do clube, na zona leste de São Paulo, para acompanhar as apresentações de três propostas voltadas à profissionalização do departamento de futebol. A reunião foi conduzida pelo presidente do clube, Tadeu Deradeli, e pelo presidente do Conselho Deliberativo, Carlos Pedroso.

A proposta com maior destaque é liderada pelas gestoras REAG Investimentos e Contea Capital, que juntas somam mais de R$ 18 bilhões sob gestão. O plano prevê um investimento total de R$ 500 milhões e tem como meta recolocar o Juventus na elite do futebol paulista até 2027. Entre os principais pontos do projeto estão a reforma do estádio Conde Rodolfo Crespi, a tradicional Rua Javari, que passará a ter capacidade para 15 mil torcedores, e a criação de uma nova estrutura administrativa dedicada exclusivamente ao futebol. Também está prevista a implantação de um centro de formação para atletas, com foco técnico e disciplinar.

A proposta inclui ainda a construção de dois restaurantes (um deles com temática italiana), um hotel para jogadores, centro de fisioterapia, spa e academia voltados ao elenco profissional. O projeto esportivo contará com o apoio dos empresários Claudio Fiorito e Federico Pastorello, sócios da P&P Sport Management, empresa de agenciamento de atletas.

Além da proposta da REAG e Contea, outras duas partes manifestaram interesse: o grupo AlmavivA, que já tentou assumir o futebol do Juventus em outras ocasiões, e o ex-jogador Jamelli, que apresentou um projeto próprio. Segundo Carlos Pedroso, o Conselho Deliberativo decidirá nas próximas horas qual proposta será encaminhada à votação dos conselheiros.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A votação entre os beneméritos está marcada para a próxima terça-feira (17). Se o projeto for aprovado, seguirá para a assembleia geral de sócios, que também será convocada pelo Conselho Deliberativo.