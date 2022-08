Conmebol divulga datas e horários das semifinais de Libertadores e Sul-Americana; confira

Palmeiras, Athletico-PR, Flamengo, São Paulo e Atlético-GO ainda sonham com um título continental nesta temporada

Reprodução/Conmebol Taças Libertadores e Sul-Americana



A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou nesta sexta-feira, 12, as datas e os horários das semifinais da Copa Libertadores da América e da Sul-Americana. Na principal competição da América do Sul, Palmeiras e Athletico-PR se enfrentam nas terças. O primeiro jogo, na Arena da Baixada, acontecerá no dia 30 de agosto, enquanto a volta está marcada para 6 de setembro, no Allianz Parque. Do outro lado da chave, Flamengo e Vélez Sarsfield medem forças nas quartas. O duelo de ida será na Argentina, no dia 31 deste mês, enquanto o jogo derradeiro será no feriado de 7 de setembro, no Maracanã. Já na Sul-Americana, o Atlético-GO recebe o São Paulo no Serra Dourada, no dia 1º de setembro, na quinta-feira. Uma semana depois, no dia 8, os brasileiros se encaram no Morumbi. Todas partidas envolvendo os representantes do Brasil estão agendadas para acontecer às 21h30 (de Brasília). Já na outra semifinal da Sul-Americana, entre Independiente del Valle (Equador) e Melgar (Peru), os duelos acontecem às 19h15 (de Brasília), no dias 31 de agosto e 7 de setembro. Os peruanos decidem a vaga em casa.