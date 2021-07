São Paulo anuncia empresa de apostas esportivas como nova patrocinadora máster 

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o presidente Julio Casares comemorou o acerto e disse que o acordo será o mais valioso da história do Tricolor

Reprodução/Twitter/@São Paulo FC Denílson anunciou que a Sportsbet.io é a nova patrocinadora máster do São Paulo



O São Paulo anunciou nesta sexta-feira, 9, o seu novo patrocinador máster. Trata-se do Sportsbet.io, empresa de apostas esportivas que estampará a parte principal do uniforme são-paulino, em contrato válido por três anos e meio, ou seja, até o final de 2024. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o presidente Julio Casares comemorou o acerto e disse que o acordo será o mais valioso da história do Tricolor, mas não deu mais detalhes. Às 14h30 (de Brasília), o diretor de marketing, Eduardo Toni, concederá entrevista coletiva, onde explicará para a imprensa os moldes da parceria.

Revelado pelo São Paulo e garoto-propaganda da empresa de apostas esportivas, o ex-jogador Denílson gravou um vídeo e comunicou o começo da parceria. “Estou aqui para anunciar para vocês que a Sportsbet.io é a nova patrocinadora máster do São Paulo. Eu já conheço essa marca há três anos e, com o clube, firmaram contrato de três anos e meio. Parabéns, Tricolor!”, disse o campeão paulista de 1998. Vale lembrar que o clube está sem um patrocinador principal desde março, quando o vínculo com o Banco Inter foi encerrado. De acordo com o “Blog do Menon”, do UOL, a estimativa é que o São Paulo receba R$ 100 milhões. “É com muita alegria que o São Paulo Futebol Clube inicia essa jornada com Sportsbet.io, uma empresa com expertise no mercado internacional do futebol. Esse acordo simboliza o nosso trabalho incessante desde o início dessa gestão para a valorização da nossa marca. Mesmo sob a desconfiança de alguns poucos sobre os caminhos de uma profissionalização irreversível, sabíamos do peso e da tradição de nossa história. Que seja mais uma vitória nessa trajetória”, afirmou Eduardo Toni, em nota divulgada à imprensa.

Globalmente, o Sportsbet.io também estampa sua marca na camisa do Southampton, além de ser parceiro do Arsenal, tradicionais clubes do futebol inglês. Conhecido por ser o maior site de apostas do mundo em criptomoedas, o Sportsbet.io também está presente no CS:GO, por meio dos naming rights da Imperial Sportsbet. “O São Paulo é um daqueles poucos clubes do futebol brasileiro que você não precisa contextualizar quando fala sobre ele em qualquer canto do planeta. Criar uma parceria com uma instituição deste tamanho e desta representatividade significa um grande passo para o Sportsbet.io em nosso claro objetivo de proporcionar sempre o melhor para os nossos clientes, principalmente no território brasileiro. Temos certeza de que os dois lados vão ganhar muito com essa troca de experiências e também tenho convicção de que a torcida do São Paulo virá ‘jogar junto’ com a gente”, disse Justin Le Brocque, head de marketing da empresa.