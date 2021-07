Arboleda pede calma aos torcedores: ‘O São Paulo não merece estar nesta posição’

Retornando após levar a seleção do Equador às quartas de final da Copa América, o zagueiro falou sobre o preocupante momento do time, que está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro

FERNANDO ROBERTO/UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO Arboleda é zagueiro titular na defesa do São Paulo



Arboleda será a novidade do São Paulo na partida contra o Internacional, marcada para esta quarta-feira, 7, no Beira-Rio, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Retornando após levar a seleção do Equador às quartas de final da Copa América, o zagueiro falou sobre o preocupante momento do time, que está na zona de rebaixamento na competição, com apenas cinco pontos somados. De acordo com o defensor equatoriano, a equipe não merece ocupar a 17ª posição. “Quero falar para o torcedor ter calma. A gente não começou bem o Brasileirão, mas vão vir coisas boas. Já estão voltando vários companheiros, que para o treinador também é muito bom. A gente vai se dedicar muito, vai se esforçar a cada jogo, dar a vida, para conseguir os três pontos e seguir pela frente”.

“A gente não merece estar nesta posição com o elenco que temos e a facilidade de trabalho que o São Paulo dá para a gente. É triste, porque muitas vezes o São Paulo estava ganhando o jogo e acaba empatando ou até perdendo. Ficamos tristes pelo tamanho que é o São Paulo e pelo compromisso que meus companheiros têm pelo time. Estou no dia a dia e sei o quanto se esforçam, e sei o jeito que trabalhamos para vencer”, completou o defensor, que deverá formar parceria com Diego Costa e Bruno Alves. Miranda, capitão do Tricolor, está fora por problemas musculares.