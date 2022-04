São Paulo anuncia venda antecipada de 20 mil ingressos para jogo da Copa Sul-Americana 

Líder da chave D após a vitória sobre o Ayacucho, o time de Rogério Ceni busca permanecer no topo e ampliar a vantagem para os as adversários

Reprodução/Twitter/@SãoPauloFC Torcedores do São Paulo cantam durante jogo no Morumbi



O São Paulo deve contar com boa presença de público para o duelo desta quinta-feira, 14, diante do Everton de Viña del Mar (Chile), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana – a bola rola a partir das 19h15 (de Brasília). Na manhã de hoje, o Tricolor informou que já vendeu 20 mil ingressos para o confronto que acontecerá no Morumbi. Líder da chave D após a vitória sobre o Ayacucho, o time de Rogério Ceni busca permanecer no topo e ampliar a vantagem para os as adversários – vale lembrar que somente o primeiro colocado avança às oitavas de final.

Além disso, a equipe são-paulina espera “se despedir” de seus torcedores com chave de ouro. Depois da partida diante dos chilenos, o time irá fazer quatro jogos longe de seus domínios: Flamengo e RB Bragantino (Brasileirão), Juventude (3ª fase da Copa do Brasil) e Jorge Wilstermann (Sul-Americana). Assim, o São Paulo só retornará para sua casa no dia 2 de maio, quando recebe o Santos, pela quarta rodada do torneio nacional. Visando a maratona, o técnico Rogério Ceni deverá poupar os considerados titulares diante do Everton.