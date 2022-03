São Paulo anuncia venda antecipada de 26 mil ingressos para clássico contra o Palmeiras

Empolgada com a boa fase do time, a torcida são-paulina promete lotar as arquibancadas no Morumbi

Reprodução/Twitter/@SãoPauloFC Torcedores do São Paulo cantam durante jogo no Morumbi



Empolgada com a boa fase do time, a torcida do São Paulo promete lotar as arquibancadas no Morumbi no clássico diante do Palmeiras, marcado para esta quinta-feira, 10, às 20h30 (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Nesta quarta, o Tricolor anunciou que vendeu 26 mil ingressos para o Choque-Rei, que pode render a classificação antecipada para as quartas de final do Estadual. Para isso, basta o time treinado por Rogério Ceni vencer o rival alviverde. Do outro lado, Abel Ferreira vive a mesma situação, precisando de um triunfo para garantir presença no mata-mata.