São Paulo anuncia venda antecipada de 42 mil ingressos para final contra o Palmeiras

A expectativa, assim, é que o recorde de público do Morumbi na temporada seja quebrado na decisão do Paulistão

MARCO GALVãO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Mais de 54 mil torcedores acompanharam a vitória do São Paulo sobre o Corinthians, na semifinal do Paulistão 2022



A torcida do São Paulo promete fazer outra linda festa na primeira final do Campeonato Paulista diante do Palmeiras, marcada para às 21h40 (de Brasília) desta quarta-feira, 30, no Morumbi. Na manhã desta terça, o Tricolor anunciou que já vendeu 42 mil ingressos de maneira antecipada, esgotando alguns dos setores mais populares de seu estádio. A expectativa, assim, é que o recorde de público da temporada seja quebrado. Na semifinal contra o Corinthians, no último domingo, quase 54 mil pessoas compareceram ao Cícero Pompeu de Toledo para acompanhar o triunfo sobre o rival. Defendendo o título estadual, a equipe de Rogério Ceni fará o segundo e derradeiro duelo na casa do Alviverde, o Allianz Parque, no próximo domingo (3).