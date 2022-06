São Paulo aposta em freguesia sobre o América-MG para subir na tabela do Brasileiro

Na sexta posição, o time de Rogério Ceni soma 15 pontos, quatro a menos que o novo líder Palmeiras

MARCOS M CARMONA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Luciano deve estar em ação na partida entre São Paulo e América-MG



São Paulo e América Mineiro se enfrentam a partir das 16 horas (de Brasília) deste domingo, 11, no Estádio do Morumbi, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022. Após amargar quatro empates consecutivos no torneio, o Tricolor busca voltar a vencer para subir na tabela classificação. Na sexta posição, o time de Rogério Ceni soma 15 pontos, quatro a menos que o novo líder Palmeiras. O Coelho, por sua vez, é o nono colocado, tem 14 pontos e pode se juntar ao pelotão de cima, caso consiga triunfar na capital paulista.

A tarefa do time mineiro, entretanto, não é nada fácil. Além de enfrentar o São Paulo, time que está invicto como mandante no Brasileirão, o América-MG nunca venceu o conjunto são-paulino no Morumbi. De acordo com o site de apostas Bob, o Coelho visitou o rival deste domingo quatro vezes, mas colecionou duas derrotas e dois empates. A expectativa do treinador Vagner Mancini, desta forma, é surpreender Rogério Ceni pela primeira vez.

