Jorge Jesus analisa queda de Paulo Sousa e fala de possível retorno ao Flamengo; confira

O novo técnico do Fenerbahçe não ficou sobre o muro ao falar da decisão da diretoria flamenguista

Divulgação/Fenerbahçe Jorge Jesus foi anunciado como novo técnico do Fenerbahçe



Jorge Jesus, treinador que fez sucesso em sua passagem pelo Flamengo entre 2019 e 2020, comentou a decisão da diretoria do Rubro-Negro em demitir Paulo Sousa. Nesta sexta-feira, 10, o “Mister” afirmou que seu compatriota foi vítima de resultados ruins, mas exaltou a qualidade do profissional, que foi substituído por Dorival Júnior. “Somos vítimas dos resultados, o Paulo é treinador e vai continuar a sê-lo como tem sido a sua carreira. Melhor do que ninguém, ele é que sabe os caminhos que terá de percorrer”, declarou em entrevista ao jornal “A Bola”, de Portugal.

No começo de maio, Jorge Jesus esteve no Brasil para aproveitar o Carnaval e acompanhar o Desfile das Campeãs do Rio de Janeiro. Durante sua curta passagem, o treinador causou polêmica por confidenciar ao jornalista Renato Maurício Prado, do UOL, que gostaria de voltar ao Flamengo. Na conversa, o “Mister” teria dado um prazo de quinze dias para a diretoria do Rubro-Negro procurá-lo. Após a repercussão negativa do caso, inclusive com críticas do empresário de Paulo Sousa, ele deixou o país e acabou acertando com o Fenerbahçe (Turquia) semanas depois. Perguntado nesta sexta-feira, 10, sobre a possibilidade de retornar ao Flamengo no futuro, ele declarou: “Neste momento, já passou esse trem.”