São Paulo aprova fundo para reestruturar dívida de mais de R$ 666 milhões

Recursos do novo fundo serão direcionados para a aquisição de recebíveis relacionados a direitos de transmissão, patrocínios e naming rights

VICTOR MONTEIRO /PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Julio Casares, presidente do São Paulo



O São Paulo Futebol Clube deu um passo importante ao aprovar a criação do Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios, em colaboração com a Galapagos Capital e a OutField. Essa iniciativa visa reestruturar a dívida bancária do clube, que atualmente soma R$ 666,7 milhões, sendo R$ 226 milhões provenientes de empréstimos com juros elevados. Os recursos do novo fundo serão direcionados para a aquisição de recebíveis relacionados a direitos de transmissão, patrocínios e naming rights. Essa estratégia permitirá ao clube converter esses ativos em liquidez de maneira ágil, facilitando a gestão financeira e a redução das dívidas.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Julio Casares, presidente do São Paulo, enfatizou a importância do fundo na mitigação das dívidas com juros altos, além de preparar o clube para uma administração mais equilibrada e sustentável. A proposta é que a prioridade do fundo seja a amortização das obrigações financeiras mais onerosas. Além disso, o fundo estabelecerá limites de gastos, promovendo uma disciplina financeira necessária para a saúde econômica do clube. A administração ficará a cargo da Galapagos, que possui R$ 21 bilhões sob sua gestão, e da OutField, que é reconhecida por sua expertise em gestão esportiva.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA