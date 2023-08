São Paulo atualiza quadro de Beraldo após entorse na partida contra a LDU; confira

Zagueiro sentiu dores no tornozelo esquerdo e precisou deixar a partida de maca

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Lucas Beraldo em ação com a camisa do São Paulo



Lucas Beraldo deixou a torcida do São Paulo preocupada ao sofrer uma entorse no tornozelo esquerdo, na noite desta quinta-feira, 24, diante da LDU, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Após levar uma trombada do adversário ainda no primeiro tempo, o zagueiro sentiu dores e precisou deixar o Casa Blanca, no Equador, de maca. Em um primeiro momento, a diretoria são-paulina mostrou preocupação com a situação do defensor, que foi visto andando de muletas na saída do estádio. Nesta sexta-feira, porém, o Tricolor informou que o jogador realizou um exame de imagem não teve fratura constatada. “O defensor apresentou melhora significativa de ontem pra hoje e seguirá em tratamento fisioterápico com os profissionais do clube que estão no Equador”, comunicou.

Desta forma, Lucas Beraldo não deve ser preocupação para as finais da Copa do Brasil, diante do Flamengo, previstas para acontecer em 17 e 24 de setembro, ainda sem os mandos definidos. O zagueiro, por outro lado, é baixa certo no próximo compromisso da equipe de Dorival Júnior, diante do América-MG, no Independência, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sua presença no duelo de volta contra a LDU, na próxima quinta-feira, 31, no Morumbi, também não é garantida. Como foi derrotado por 2 a 1, o time paulista precisa de uma vitória por dois ou mais gols para avançar à semifinal. Um triunfo são-paulino pelo placar mínimo leva a disputa às penalidades.