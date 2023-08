Sul-Americana: São Paulo sofre e perde para a LDU por 2 a 1 na ida das quartas

Primeiro tempo foi de total domínio dos equatorianos, mas Tricolor conseguiu melhorar depois do intervalo

EFE/ José Jácome Jhojan Julio foi o nome do jogo na vitória da LDU



O São Paulo viajou até o Equador para enfrentar a LDU Quito pela ida das quartas de final da Copa Sul-Americana e perdeu por 2 a 1. O primeiro tempo foi de total domínio dos donos da casa. Logo aos 2 minutos, Julio fez bonita jogada pelo meio, driblou três são-paulinos e bateu por cima de Rafael, abrindo o placar. Depois do susto, o São Paulo tentou ficar mais com a posse de bola e descer ao ataque, mas pecava no último passe. Aos 25, em lance rápido de contra-ataque, Julio deu o passe e Ibarra bateu na saída de Rafael, ampliando para 2 a 0. Nos minutos finais, Beraldo foi substituído após se machucar em lance de falta. No segundo tempo, o São Paulo melhorou com as alterações e chegou mais ao gol de Domínguez. Finalmente, aos 34 minutos, Lucas Moura diminuiu batendo na saída do goleiro. Nos minutos finais, a LDU assustou, mas o placar permaneceu 2 a 1. A partida no Morumbi será na próxima quinta-feira.