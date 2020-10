São Paulo bate Fortaleza nos pênaltis e avança na Copa do Brasil

Depois de abrir 2 a 0 diante do Fortaleza, o tricolor paulista cedeu ao empate e só obteve a classificação às quartas de final nos pênaltis

MAURO HORITA/ESTADÃO CONTEÚDO São Paulo comemora vitória contra o Fortaleza na Copa do Brasil



Abalado por eliminações precoces no Campeonato Paulista e na Libertadores, o São Paulo comemorou neste domingo (25) após um susto enorme. Depois de abrir 2 a 0 diante do Fortaleza, com gols de Brenner, o tricolor paulista cedeu ao empate e só obteve a classificação às quartas de final da Copa do Brasil nos pênaltis. Tudo isso graças ao brilho de Tiago Volpi, que defendeu a cobrança de Gabriel Dias, a décima do adversário, com Léo convertendo na sequência para fazer 10 a 9.

Brenner, de 20 anos, já havia se destacado no jogo de ida da série, no Castelão, quando também marcou duas vezes, na igualdade por 3 a 3. Dessa vez, seus gols saíram no início da partida, dando tranquilidade ao time, e quando a equipe era sufocada na etapa final, com Tiago Volpi evitando o empate. Com esses gols, Brenner soma 11 gols marcados pelo São Paulo em 21 jogos nesta temporada, tendo feito sete nas últimas seis partidas.

Mas o Fortaleza, aproveitando erro de Diego Costa, diminuiu, depois conseguindo a igualdade nos acréscimos. Parecia, assim, se desenhar uma eliminação trágica no São Paulo. Até que Tiago Volpi apareceu na disputa de pênaltis. Após 18 cobranças convertidas pelos times, ele parou Gabriel Dias e Léo colocou o São Paulo na próxima fase da competição.

Na disputa de pênaltis, os times foram perfeitos nas nove primeiras cobranças, com Juninho, Wellington Paulista, Bruno Melo, Marlon, Max Walef, Yuri Cesar, Paulão, Osvaldo e Roger Carvalho convertendo para o Fortaleza, assim como Reinaldo, Tchê Tchê, Daniel Alves, Pablo, Vitor Bueno, Tiago Volpi, Bruno Alves, Arboleda e Diego Costa para o São Paulo.

Agora, então, o São Paulo voltará a jogar nas quartas de final da Copa do Brasil, algo que não acontecia desde 2015, contra adversário ainda a ser definido, por sorteio. Antes, no domingo, vai encarar o Flamengo, domingo, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro.

*Com informações do Estadão Conteúdo