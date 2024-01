São Paulo cogita Paulo Pezzolano, ex-Cruzeiro, para vaga de treinador

Uruguai atualmente está no Valladolid, clube espanhol de propriedade de Ronaldo Fenômeno

CESAR MANSO / AFP técnico uruguaio do Real Valladolid, Paulo Pezzolano, observa durante a partida de futebol da liga espanhola entre o Real Valladolid FC e o Club Atlético de Madrid, no estádio José Zorilla, em Valladolid



O São Paulo segue em busca de um novo treinador após perder Dorival Júnior para a Seleção Brasileira. Após receber duas negativas, uma do técnico Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, e outra de Pedro Caixinha, do Red Bull Bragantino, os dirigentes passaram a olhar para os treinadores internacionais. Após demonstrar interesse em Luis Zubeldía, técnico argentino de 41 anos que está sem clube desde dezembro, e apontado como um dos favoritos para assumir o cargo, outro nome entrou recentemente na lista: o uruguaio Paulo Pezzolano, que atualmente trabalha no Valladolid, clube espanhol de propriedade de Ronaldo Fenômeno, e está na terceira posição na segunda divisão espanhola, lutando pelo acesso à La Liga.

A maior dificuldade em relação a Pezzolano é convencê-lo a voltar ao Brasil depois de ter finalmente chegado à Europa. Quando deixou o Cruzeiro no ano passado, o treinador afirmou que tinha o sonho de trabalhar no Velho Continente e que priorizaria convites de lá. Desde segunda-feira, 8, o São Paulo já conversou com pelo menos sete treinadores, mas alguns já foram descartados, como Guillermo Barros Schellotto e Bruno Lage. Outros treinadores que conversaram com a diretoria do São Paulo foram Claudio Caçapa e Thiago Carpini. Caçapa não impressionou, enquanto Carpini, que atualmente tem contrato com o Juventude, deixou uma boa impressão. No entanto, sua falta de experiência pesa contra ele, já que Carpini nunca treinou um clube na Libertadores ou na Série A do Brasileirão.