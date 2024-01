São Paulo mira Luis Zubeldía, ex-LDU, para assumir lugar de Dorival Júnior 

Argentino conquistou a Copa Sul-Americana e Campeonato Equatoriano de 2023; equipe paulista já recebeu duas negativas e descarta Muricy Ramalho para o cargo

Galo Paguay / AFP Argentino Luis Zubeldía, ex-técnico da LDU



A menos 11 dias de estrear no campeonato paulista, o São Paulo correr para encontrar um técnico para substituir Dorival Júnior, que foi realizar o sonho de comandar a Seleção Brasileira. A equipe paulista já sondou dois treinadores, porém, obteve negativa de Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, e Pedro Caixinha, do Red Bull Bragantino. Também se falou na possibilidade de Muricy Ramalho comandar a equipe, contudo, a possibilidade já foi rejeitada. O presidente do São Paulo explicou que isso não acontecerá porque há um acordo com Muricy para que ele nunca assuma o cargo de técnico do time. Diante dessa situação e correndo para encontrar um novo treinador, o tricolor agora tenta Luis Zubeldía, técnico argentino de 41 anos que está sem clube desde dezembro. Ele conquistou a Copa Sul-Americana com a LDU em 2023 e também foi responsável pelo título do Campeonato Equatoriano no ano passado. Além disso, acumula passagens por Lanús, Barcelona da Guayaquil, Racing, Cerro Porteño e Alavés, da Espanha.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O treinador argentino teve que encerrar precocemente sua carreira como jogador devido a uma grave lesão na perna e se tornou o treinador mais jovem da história da elite do futebol argentino aos 27 anos. Nas redes sociais, alguns torcedores, que não receberam bem o anúncio da saída de Dorival, pedem a contratação de Gabriel Milito, treinador do Argentinos Juniors, que se destacou na última temporada. Milito, de 43 anos, começou sua carreira como técnico em 2015 e já passou por Estudiantes, O’Higgins-CHI e Independiente. Como jogador, ele atuou como zagueiro e conquistou títulos com o Barcelona, além de ter participado da Copa do Mundo de 2006 pela seleção argentina. São Paulo estreia no campeonato Paulista no dia 20 de janeiro, diante do Santo André. Logo no começo de fevereiro, a equipe, que vai disputar cinco competições em 2024, já enfrenta o Palmeira, na final da Supercopa do Brasil.