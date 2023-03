São Paulo com retorno de Arboleda e Água Santa com força máxima: Confira prováveis escalações para jogo decisivo

Equipes tiveram campanhas similares na fase de grupo, com o Tricolor levando a melhor no saldo de gols; equipe de Rogério Ceni terá ausência de Calleri, com lesão no tornozelo direito

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Técnico Rogério Ceni tem ausências importantes, mas conta com retorno de Arboleda para reforçar a defesa Tricolor



Buscando uma vaga na semifinal do Campeonato Paulista 2023, São Paulo e Água Santa se enfrentam às 20h desta segunda-feira, 13. Mesmo com mando do Tricolor, o jogo será disputado no Allianz Parque, já que o Morumbi está alugado para shows da banda Coldplay.As duas equipes tiveram campanhas parecidas na fase de grupos, conquistando os mesmos 23 pontos, com o Tricolor levando a vantagem no saldo de gols. Para o confronto decisivo, o São Paulo de Rogério Ceni terá retornos importantes, como Arboleda, que deve ser titular, e Diego Costa, Beraldo e David. Por outro lado, nomes como Igor Vinícius e Calleri estão entre os desfalques do Tricolor, que, por outro lado, não tem nenhum jogador pendurado. O Água Santa, por sua vez, chega com força máxima ao jogo decisivo e deverá repetir a escalação da vitória contra o Botafogo-SP por 1 a 0 na penúltima rodada, que garantiu a vaga nas quartas. O atacante Bruno Mezenga é o destaque da equipe, brigando pela artilharia do torneio com cinco gols marcados.

Confira abaixo as prováveis escalações das equipes para o confronto de hoje: