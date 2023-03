Volta Redonda vence Fluminense e larga na frente na semifinal do Carioca

Voltaço soube controlar o Tricolor das Laranjeiras e marcou com Lelê e Pedrinho

Reprodução/TV Bandeirantes Volta Redonda venceu o Fluminense no Carioca



O Volta Redonda largou na frente na semifinal do Campeonato Carioca, ao vencer o Fluminense por 2 a 1, no estádio Raulino de Oliveira, neste domingo, 12. Mesmo sendo considerado o azarão, o Voltaço soube controlar o Tricolor das Laranjeiras, que vinha animado após a conquista da Taça Guanabara. Mais do que defender bem, o Tricolor de Aço foi oportunista no ataque e marcou com Pedrinho e Lelê. Já no fim, a equipe treinada por Fernando Diniz deu uma resposta e descontou com o zagueiro Ninho. Agora, o Volta Redonda joga pelo empate no confronto de volta, marcado para o próximo sábado, 18, no Maracanã. O Flu, por sua vez, precisa de apenas uma vitória simples para avançar à final. Na próxima segunda-feira, 13, Flamengo e Vasco começam a decidir a outra semifinal.