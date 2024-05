São Paulo ‘começa’ jogo com um a mais e vence o Vitória com dois gols de Luciano

Expulsão de Wagner Leonardo no começo da partida facilitou a tarefa são-paulina no Barradão; Tricolor curte boa fase após chegada de Zubeldía

RAFAEL FALCÃO/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Luciano fez dois gols e ajudou o São Paulo a vencer o Vitória por 3 a 1 no Barradão



O São Paulo conseguiu neste domingo (5) sua segunda vitória fora de casa no Brasileirão. A tarefa no Barradão, em Salvador, foi facilitada pela expulsão de Wagner Leonardo, do Vitória, quando o jogo mal havia começado. Aos 6 minutos, em um lance de escanteio, ele acertou o cotovelo no queixo de Calleri e, após revisão no VAR, levou o cartão vermelho. Com um jogador a mais, o Tricolor controlou o jogo e, sem muitos sustos, venceu o time baiano por 3 a 1, com dois gols do atacante Luciano e uma pintura do zagueiro Ferraresi. Com sete pontos em cinco rodadas da competição nacional, a equipe paulista curte boa fase sob o comando do técnico Luis Zubeldía. Já o Leão, com apenas um ponto, está na zona do rebaixamento.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Com o campo pesado devido à chuva, o jogo não permitiu muitos passes. O jeito foi martelar na frente e apelar para o chuveirinho quando necessário. Foi assim que Luciano, de peixinho, marcou o único gol do primeiro tempo, pouco antes do intervalo. Igor Vinícius havia tido duas chances antes, mas não as aproveitou. O Vitória empatou aos 4 minutos do segundo tempo, de cabeça, com Willian. Mas a alegria dos mandantes durou pouco. Apenas quatro minutos depois, Luciano recebeu cruzamento rasteiro na área e não perdoou. Em vantagem, o Tricolor explorou a vantagem numérica e o nervosismo do adversário.Aos 39, matou o jogo num golaço do zagueiro Ferraresi, que limpou a marcação como se fosse um atacante e colocou no ângulo com a precisão de um bom meia. O time inteiro festejou o feito do venezuelano, que no ano passado sofreu grave lesão no joelho.