São Paulo confirma lesão de Luciano e vê lista de desfalques aumentar

GUILHERME DIONíZIO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Luciano abraça Marinho antes de Santos x São Paulo



O São Paulo anunciou na manhã desta segunda-feira, 21, que o atacante Luciano sofreu um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda na derrota diante do Santos, no último domingo, na Vila Belmiro, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Já no final do primeiro tempo, o jogador sentiu dores em uma disputa de bola com o zagueiro Luan Peres e deixou o gramado chorando bastante. “Após deixar a partida contra o Santos com dores, o atacante Luciano passou por exame nesta segunda-feira e teve diagnosticado um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda. O atleta já iniciou tratamento e será monitorado pelo departamento médico”, comunicou o Tricolor.

Desta forma, Hernán Crespo terá mais um problema para escalar o time diante do Cuiabá, em partida agendada para esta quarta-feira, 23, no Morumbi, pela sexta rodada do Brasileiro. Fora Luciano, o técnico argentino não contará com os também machucados Luan, Daniel Alves, Miranda e William, além de Arboleda, que está defendendo a seleção equatoriana na Copa América. Reinaldo, suspenso, é outro que não estará à disposição. O Tricolor, por outro lado, recuperou Martín Benítez, que atuou por cerca de 20 minutos no clássico contra o Peixe, e terá o retorno de Rodrigo Nestor, que cumpriu suspensão contra os santistas. Com apenas 2 pontos somados, a equipe paulista está na 18ª colocação do Nacional, dentro da zona de rebaixamento.